Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
18 мая в мелком опте дешевели бензин А-92 и ДТ, в рознице - цены стабильны
19:00 18.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 мая 2017 г в розничной торговле отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и СПБТ, а в мелком опте - снижение стоимости бензина А-92 евро и ДТ.
Как сообщает Терминал, розничные цены топлива не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24,12 грн/л, бензина А-95 евро - 24,89 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22,99 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива на АГЗС/АГЗП в Украине стоит 11,53 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3 %.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 18 мая 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24,12
|20,00
|0,00
|-0,02
|Бензин А-95 евро
|24,89
|21,50
|0,00
|-0,01
|Дизельное топливо Евро
|22,99
|19,99
|0,00
|-0,07
|Сжиженный газ
|11,53
|10,29
|-0,04
|-0,16
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 18.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,58
|-1,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,19
|-0,9
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,75
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,16
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,85
|-0,1
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|-0,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелкооптовой торговле средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0,08 % (2 коп./л) до 21,08 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22,10 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива евро подешевели на 0,25 % (5 коп./л) до 18,68 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 11 мая по 18 мая 2017 г уменьшилась на 5.4%, или 1010.1 грн/т, и находится на уровне 17772.52 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 14.2%, или 2940.8 грн/т.
Мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 18 мая 2017 г составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|месяц,%
|Бензин А-92 евро
|21,08
|-0,08
|-0,37
|-1,77
|Бензин А-95 евро
|22,10
|0,03
|-0,35
|-1,83
|Дизельное топливо евро
|18,68
|-0,25
|-1,10
|-3,67
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Беларуси "под Колю" переносят начало учебного дня
|Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко"
|Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке со сносом "Большевика"
|Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Импорт легковых авто в Украину вырос на 80%
|Китай первым в мире добыл "горючий лёд" с морского дна
|Стоимость нефти перешла к росту 18 мая на ожиданиях продления венского соглашения по добыче
|Цена золота перешла к снижению 18 мая на фоне удорожания доллара
|Оптовые цены ДТ 18 мая обновили годовые минимумы
|18 мая в мелком опте дешевели бензин А-92 и ДТ, в рознице - цены стабильны
Это интересно
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей
|Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?