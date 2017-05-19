18 мая в мелком опте дешевели бензин А-92 и ДТ, в рознице - цены стабильны

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 мая 2017 г в розничной торговле отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и СПБТ, а в мелком опте - снижение стоимости бензина А-92 евро и ДТ.

Как сообщает Терминал, розничные цены топлива не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24,12 грн/л, бензина А-95 евро - 24,89 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22,99 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива на АГЗС/АГЗП в Украине стоит 11,53 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3 %.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 18 мая 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24,12 20,00 0,00 -0,02 Бензин А-95 евро 24,89 21,50 0,00 -0,01 Дизельное топливо Евро 22,99 19,99 0,00 -0,07 Сжиженный газ 11,53 10,29 -0,04 -0,16

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 18.05.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,58 -1,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,19 -0,9 SHELL 25,76 0,0 26,78 0,0 24,26 0,0 11,75 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,16 0,0 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,79 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 0,0 11,85 -0,1 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,91 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,10 -0,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелкооптовой торговле средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0,08 % (2 коп./л) до 21,08 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22,10 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива евро подешевели на 0,25 % (5 коп./л) до 18,68 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 11 мая по 18 мая 2017 г уменьшилась на 5.4%, или 1010.1 грн/т, и находится на уровне 17772.52 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 14.2%, или 2940.8 грн/т.

Мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 18 мая 2017 г составили:





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % месяц,% Бензин А-92 евро 21,08 -0,08 -0,37 -1,77 Бензин А-95 евро 22,10 0,03 -0,35 -1,83 Дизельное топливо евро 18,68 -0,25 -1,10 -3,67

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:



