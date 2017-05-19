18 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей АЗС

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 1-15 коп./л газ подешевел в сетях SUN OIL, «БРСМ-Нафта», AMIC и «Олас».

Стоимость автогаза в сетях «Авиас» и «Укрнафта» снизилась на 8 и 6 коп./л - до 11,36 грн/л и 11,43 грн/л соответственно.

На станциях в Киевской области «Барс» торгует ресурсом по 11,40 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Розничные цены пока не реагируют на стремительное снижение оптовых цен. Как сообщалось, оптовые цены продолжают снижаться на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.



Цена Изм. AMIC 11,54 -0,06 Shell 11,81 0,00 SOCAR 11,91 0,00 SUN OIL 11,50 -0,02 UPG 11,35 0,00 WOG 11,86 0,01 Автотранс 11,53 0,00 Параллель 12,57 0,00 Авиас 11,36 -0,08 БРСМ-Нафта 11,58 -0,01 KLO 11,79 0,00 Олас 11,00 -0,15 Надежда 11,59 0,00 Народна 11,55 0,00 ОККО 11,86 0,00 Маркет 11,49 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 11,73 0,00 Укрнафта 11,43 -0,06 ZOG 11,70 0,00 Mango 11,12 0,00 Род-Ник 11,80 0,00 Барс 2000 11,40 0,00 Авантаж 10,95 0,00 Средняя 11,64 -0,02

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