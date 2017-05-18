Финансовые новости
- |
- 18.05.17
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 18 мая в рамках коррекции после удорожания в среду
08:47 18.05.2017 |
Цена нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после роста цен в среду на фоне данных Минэнерго США о запасах "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59%, до 51,90 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,57% - до 48,79 доллара за баррель.
Мировые нефтяные цены снижаются в рамках коррекции после того, как были опубликованы данные о снижении запасов нефти в США, пишет агентство Рейтер. Удорожанию "черного золота" в среду способствовали данные Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 520,8 миллиона баррелей. Эксперты при этом ожидали большего снижения - на 2,283 миллиона баррелей, или на 0,43%, до 520,217 миллиона баррелей.
По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), которые приводит агентство, запасы сократились в меньшей степени, чем прогнозировали аналитики.
Кроме того, по данным ведомства, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сохранились на уровне предыдущей недели, составив 66,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,1%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,305 миллиона баррелей в сутки.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Макрон собрал в правительстве Франции правых, левых и центристов
ТОП-НОВОСТИ
|В США назначен спецсоветник для расследования связей Трампа с Россией
|Трудовой стаж для выхода на пенсию хотят поднять до 35 лет
|ЕС подписал безвизовый режим для Украины
|Скрепы — в катакомбы! УПЦ МП заставят клеймить сепаратистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота замедлила рост 17 мая после достижения двухнедельного максимума
|Нефть дешевеет 18 мая в рамках коррекции после удорожания в среду
|17 мая в мелком опте продолжают дешеветь светлые нефтепродукты и СУГ
|Цены на нефть ускорили рост 17 мая на данных о снижении ее запасов в США
|Стоимость золота продолжает расти 17 мая на опасениях относительно политики Трампа
|Запрет "1С" не затронет частный бизнес, только государственные структуры, – СБУ
|Трудовой стаж для выхода на пенсию хотят поднять до 35 лет
Это интересно
|Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby
|Суд запретил ведущему инженеру Uber работать над ключевой технологией беспилотника по иску Waymo
|В Сингапуре построили гигантский автомат по продаже суперкаров
|Эксперты в области кибербезопасности разглядели северокорейский след у вируса WannaCry - СМИ
|SpaceX компенсирует сотрудникам $4 млн за отсутствие перерывов
|Что мешает молодым начальникам завоевать доверие подчиненных
|Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями