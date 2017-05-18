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17 мая в мелком опте продолжают дешеветь светлые нефтепродукты и СУГ
20:44 17.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 мая 2017 в рознице наблюдалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, а в мелком опте - снижение стоимости высокооктановых бензинов, дизельного топлива и СУГ.
Как сообщает Терминал, розничные цены топлива не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС 24.12 грн/л, бензина А-95 евро - 25.35 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.99 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива на украинских АЗС стоит 11.57 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.6%.
Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.12
|20.00
|-0.00
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|25.35
|21.50
|-0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.99
|19.99
|0.00
|-0.06
|Сжиженный газ
|11.57
|10.29
|-0.01
|-0.16
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 17.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,59
|-1,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,20
|0,0
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,75
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,16
|3,8
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,85
|0,1
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|0,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 21.09 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась, и составляет 22.09 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.13% (2 коп/л) до 18.71 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 мая по 17 мая 2017 г. уменьшилась на 7.7%, или 1485.8 грн/т, и находится на уровне 17789.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 14.2%, или 2950.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.09
|-0.09
|-0.58
|-1.76
|Бензин А-95 евро
|22.09
|-0.03
|-0.55
|-1.88
|Дизельное топливо евро
|18.71
|-0.13
|-1.26
|-3.55
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро:
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