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Информация об агентстве
17 мая стоимость автогаза снизилась в двух крупных сетях АЗС
13:53 17.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Marshal в Сумской и Харьковской областях снизил стоимость автогаза на 50 коп./л, до 11,40 грн/л. В свою очередь другой дискаунтер, «БРСМ-Нафта», опустил цену СУГ на 30 коп./л, до 11,69 грн/л в Одесской области.
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП поднял стоимость газа до 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице - 10,95 грн/л.
Розничные цены пока не реагируют на стремительное снижение оптовых цен. Как сообщалось, оптовые цены продолжают снижаться на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/16 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,12
|
0,00
|
Marshal
|
11,76
|
-0,25
|
Shell
|
11,81
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,52
|
0,00
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,85
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,44
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,40
|
+0,05
|
БРСМ-Нафта
|
11,60
|
-0,04
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,49
|
0,00
|
Средняя
|
11,66
|
-0,01
|
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