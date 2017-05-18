17 мая стоимость автогаза снизилась в двух крупных сетях АЗС

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Marshal в Сумской и Харьковской областях снизил стоимость автогаза на 50 коп./л, до 11,40 грн/л. В свою очередь другой дискаунтер, «БРСМ-Нафта», опустил цену СУГ на 30 коп./л, до 11,69 грн/л в Одесской области.

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП поднял стоимость газа до 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице - 10,95 грн/л.

Розничные цены пока не реагируют на стремительное снижение оптовых цен. Как сообщалось, оптовые цены продолжают снижаться на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/16 мая 2017 г., грн/л: