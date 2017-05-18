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Цены на нефть ускорили рост 17 мая на данных о снижении ее запасов в США
20:23 17.05.2017 |
Мировые цены на нефть ускорили рост в среду вечером после того, как Минэнерго США сообщило о снижении запасов сырья в стране за минувшую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.08 EEY стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,41%, до 52,38 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,23% - до 49,26 доллара за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 520,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 2,283 миллиона баррелей, или на 0,43%, до 520,217 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,1%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,305 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сохранились на уровне предыдущей недели, составив 66,3 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США уменьшились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 240,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,731 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 146,8 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1,050 миллиона баррелей.
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