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Во вторник, 16 мая, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 100 грн/т
20:54 16.05.2017 |
При этом сохраняется широкое предложение ресурса. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средняя стоимость ДТ в крупном опте сегодня снизилась до 21 750 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 г.
При этом на рынок вышло рекордное количество трейдеров с предложением российского трубопроводного ДТ. Так, с Новоград-Волынского сразу 10 операторов выставляли ресурс по 21 500-21 700 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», «Параллель», SOCAR, WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». По информации участников рынка, отдельные предложения трубопроводного ресурса на большом объеме снижались сегодня до 21 400 грн/т.
Еще две компании - «Альянс Энерго Трейд» и «Е.Коннект» - вышли с трубопроводным ресурсом в Черниговской области по 21 800-21 900 грн/т.
Таким образом, во вторник было 12 предложений трубопроводного продукта, что составляет 60% всех предложений ДТ на рынке.
ЗНГК, WOG и «Стэнли» торговали белорусским продуктом по 21 800-22 000 грн/т. Литовский продукт предлагает «Альянс Ойл Украина» в Ровенской области по 21 700 грн/т, а «Гранд Петрол» в Киеве - по 22 300 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 000 грн/т.
В мелком опте дизтопливо также дешевеет. Его средняя стоимость во вторник снизилась до 18,74 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,30 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - 8,30 грн/л. «Оранж Ойл» предлагает туркменский ресурс на юге также по 18,40-18,70 грн/л, а в Днепре - по 18,65 грн/т.
Стоимость ДТ в европейских портах восстанавливается. В то же время, средняя котировка за май на $31/т ниже показателя средней котировки за последние две недели апреля. Аналитики «А-95» отмечают сохранение потенциала к снижению стоимости дизтоплива в крупном опте еще на 300-400 грн/т.
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