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16 мая 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
19:08 16.05.2017 |
Как сообщает Терминал, в рознице цены топлива не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.12 грн/л, бензина А-95 евро - 25.35 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.99 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 мая 2017 г стоит 11.57 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.6%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.12
|20.00
|0.02
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|25.35
|21.50
|0.01
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.99
|19.99
|0.00
|-0.06
|Сжиженный газ
|11.57
|10.29
|-0.05
|-0.18
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 16.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,60
|-2,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,20
|-0,9
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,75
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,12
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,85
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|-0,4
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.1% (1 коп/л) до 21.11 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день подешевела на на 0.1% (-2 коп/л) до 22.10 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте стало дешевле на 0.20% (4 коп/л) до 18.73 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 9 мая по 16 мая 2017 г. уменьшилась на 5.2%, или 996.0 грн/т, и находится на уровне 18210.07 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 12.2%, или 2530.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.11
|-0.05
|-0.74
|-1.67
|Бензин А-95 евро
|22.10
|-0.09
|-0.83
|-1.85
|Дизельное топливо евро
|18.73
|-0.20
|-1.55
|-3.42
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
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