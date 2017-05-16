МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2017г на 45 тыс. б/с - до 97,9 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на 45 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 97,9 млн б/с, следует из ежемесячного обзора агентства.

Агентство снизило оценку мирового спроса из-за замедления роста спроса в первом квартале в таких странах, как Германия, Турция и Индия, а также спроса на нефть в США во втором квартале.

Так, МЭА снизило оценку спроса на нефть в первом квартале 2017 года - с 96,6 млн б/с до 96,5 млн б/с, во втором квартале спрос оценивается в 97,3 млн б/с (ранее 97,4 млн б/с), в третьем квартале - 98,6 млн б/с (98,5 млн б/с). В четвертом квартале прогноз спроса остался на уровне 99,1 млн б/с.

Показатель спроса на нефть в 2016 году остался на уровне 96,6 млн б/с.

