Нефть растет во вторник, Brent торгуется у $52,1 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает расти в цене на оптимизме по поводу продления соглашения о снижении добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 EET выросла на $0,30 (0,58%) - до $52,12 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,30 (0,61%) - до $49,15 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 2% на заявлениях министров энергетики России и Саудовской Аравии о том, что их страны готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече в Вене 25 мая.

Агентство Bloomberg, проанализировав данные Минэнерго США, отмечает, что продление соглашения на 9 месяцев позволит сократить запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до уровня на 10 млн баррелей ниже, чем средний показатель за последние 5 лет. Сейчас запасы составляют около 3 млрд баррелей, что на 307 млн баррелей превышает ключевую отметку.

Вместе с тем многие эксперты опасаются, что рост добычи в США, а также в Нигерии и Ливии, входящих в ОПЕК, но освобожденных от участия в соглашении, не даст нефтяному рынку существенно укрепиться.

"Комментарии со стороны Саудовской Аравии и России способствуют росту котировок, однако я сомневаюсь в том, что цены поднимутся на новый уровень, - говорит аналитик сырьевого рынка Samsung Futures Inc. Хун Сонг Ки. - Нефтепроизводители в США продолжают наращивать добычу, и это сдерживает цены от повышения".

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи крупнейших сланцевых участках США в июне текущего года увеличится на 122 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем - до 5,401 млн б/с.