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Розничные цены топлива вторую неделю сохраняют стабильность, оптовые 15 мая - снижаются
21:11 15.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 мая 2017 г в рознице отмечалась цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, а в мелком опте наблюдалось снижение стоимости бензина А-95 евро, ДТ и СПБТ.
Как сообщает Терминал, розничные цены топлива остались в прежней стоимости. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.12 грн/л, бензина А-95 евро - 25.35 грн/л. Дизельное топливо евро на АЗС стоит 23 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, стоит 11.58 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%.
Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.12
|20.00
|-0.01
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|25.35
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|23.00
|19.99
|-0.01
|-0.01
|Сжиженный газ
|11.58
|10.29
|-0.01
|-0.13
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,62
|-2,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,21
|0,0
|SHELL
|25,76
|-0,5
|26,78
|-0,4
|24,26
|-0,4
|11,75
|-0,3
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,12
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,85
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 21.12 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.19% (4 коп/л) до 22.12 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.25% (5 коп/л) до 18.77 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 8 мая по 15 мая 2017 г. уменьшилась на 4.4%, или 844.5 грн/т, и находится на уровне 18361.6 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.5%, или 2378.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.12
|-0.01
|-0.69
|-1.62
|Бензин А-95 евро
|22.12
|-0.19
|-0.74
|-1.76
|Дизельное топливо евро
|18.77
|-0.25
|-1.36
|-3.24
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
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