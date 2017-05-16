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В понедельник, 15 мая, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 50-100 грн/т
15:27 15.05.2017 |
При этом существенно расширилось предложение ресурса. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средняя стоимость ДТ в крупном опте в пятницу снизилась до 21 890 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 г.
Стоимость ДТ в европейских портах временно стабилизировалась на уровне $449-456/т. При этом средняя котировка за май на $33/т ниже показателя средней котировки за последние две недели апреля. «Потенциал для снижения стоимости ДТ остается высоким. Он сдерживался майскими праздниками. Так как большая часть ресурса контрактовалась именно в конце апреля», - пояснил один из поставщиков трубопроводного ДТ.
На рынке отмечается существенное расширение предложения. Сегодня вышло 19 компаний с 26-ю предложениями по 10 базисам. С трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский торговали восемь компаний: «Е.Коннект», WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». Его стоимость снизилась до 21 600-21 800 грн/т. По информации участников рынка, отдельные предложения трубопроводного ресурса на большом объеме снижались сегодня до 21 450 грн/т.
ЗНГК, «Альянс Ойл Украина», WOG, ОККО, НК «Вест Ойл» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 21 800-22 000 грн/т.
Литовский ресурс предлагает «Альянс Ойл Украина» в Ровенской области по 21 700 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 000 грн/т (-400 грн/т с пятницы 12 мая). «Кворум Нафта» реализует волгоградский ДТ по 22 100 грн/т, поставленный по морю в порт «Южный». Ресурс «Укргаздобычи» у «НП-Трейдинга» - 22 000 грн/т.
В мелком опте дизтопливо также дешевеет. Его средняя стоимость в понедельник снизилась еще на 7 коп./л, до 18,78 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,35 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - опустили цену до 18,40 грн/л. «Оранж Ойл» предлагает туркменский ресурс на юге также по 18,40-18,70 грн/л, а в Днепре - по 18,65 грн/т.
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