С 13 апреля по 15 мая стоимость автогаза менялась разнонаправленно преимущественно в регионах

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 20-40 коп./л сжиженный газ подешевел у SUN OIL в Киевской, Закарпатской и Днепропетровской областях. На 10 коп./л цена снизилась в сети «Маркет+». В свою очередь запорожская ZOG повысила стоимость ресурса до 11,70 грн/л (+0,20 грн/л).

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В то же время «Барс 2000» в Киеве предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7», соответственно, держит цену в 10,95 грн/л.

Розничные цены пока не реагируют на стремительное снижение оптовых. Как сообщалось, в конце минувшей недели оптовые цены в столичном регионе ситуативно снижались до 17 000 грн/т (ок. 9,40 грн/л).

Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/13 мая 2017 г., грн/л: