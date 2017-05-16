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С 13 апреля по 15 мая стоимость автогаза менялась разнонаправленно преимущественно в регионах
14:52 15.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 20-40 коп./л сжиженный газ подешевел у SUN OIL в Киевской, Закарпатской и Днепропетровской областях. На 10 коп./л цена снизилась в сети «Маркет+». В свою очередь запорожская ZOG повысила стоимость ресурса до 11,70 грн/л (+0,20 грн/л).
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В то же время «Барс 2000» в Киеве предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7», соответственно, держит цену в 10,95 грн/л.
Розничные цены пока не реагируют на стремительное снижение оптовых. Как сообщалось, в конце минувшей недели оптовые цены в столичном регионе ситуативно снижались до 17 000 грн/т (ок. 9,40 грн/л).
Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/13 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,12
|
0,00
|
Marshal
|
12,01
|
0,00
|
Shell
|
11,81
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,52
|
-0,07
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,85
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
+0,20
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,44
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,63
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
-0,10
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Татнефть
|
11,73
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,49
|
0,00
|
Средняя
|
11,67
|
0,00
|
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