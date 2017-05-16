Нефть продолжает дорожать 15 мая на новостях о возможном продлении венского соглашения

Стоимость нефти продолжает увеличиваться в понедельник вечером, поскольку инвесторы отыгрывают предложение РФ и Саудовской Аравии продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти крупнейшими ее производителями на нынешних условиях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.57 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,48% - до 52,10 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,68% - до 49,12 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена нефти марки Brent достигала 52,60 доллара за баррель, а марки WTI - 49,66 доллара за баррель.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. В совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха было сказано о том, что эти страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.

Аналитики Goldman Sachs считают, что соглашение между Россией и Саудовской является хорошим предзнаменованием того, что сделку согласуют и другие члены ОПЕК. Эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может достичь 57 долларов за баррель в третьем квартале текущего года.

"Сегодняшнее объявление, скорее всего, ускорит рост цен на нефть, который начался на прошлой неделе на приличном сокращении запасов в США, хотя ралли до сих пор сегодня остается скромным по сравнению с тем, что произошло в прошлом году, когда впервые было объявлено о сделке ОПЕК", - приводит их комментарий газета The Wall Street Journal.