Финансовые новости
- |
- 13.05.17
- |
- 08:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оптовые цены СУГ снижаются вслед за падением котировок
18:50 12.05.2017 |
Автомобильные партии сжиженного газа за неделю подешевели на 500 грн/т, несмотря на ограничение импорта СУГ из РФ. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
12 мая средние оптовые цены на СПБТ снизились еще на 50 грн/т, до 18 850 грн/т. При этом отгрузки по FCA спустились к 18 600 грн/т.
Минимальные цены на уровне 18 000-18 500 грн/т удерживают компании «Газтрон-Украина», «СП Газ», «Надежда», «Альянс Энерго Трейд» и «Автотранс». По словам операторов рынка, дисконты на столичном рынке опускают реальную стоимость СУГ до 17 200-17 600 грн/т.
Максимальные цены у трейдеров в западном и южном регионах. «Надежда», «УПК Коммерц» и «Укр Ойл» выставляют газ на условиях DDP по 19 300-19 900 грн/т.
Снижение цен также отмечается на аукционах малых производителей. Накануне ПГНК продала СУГ по 17 950 грн/т, а Regal Petroleum в среду по 17 900 грн/т.
Морской СУГ «Газтрона», отгрузка которого начнется с 15 мая, также зафиксировал снижение цен до 17 400 грн/т.
Участники объясняют падение стоимости газа в опте обвалом котировок на границе Украины до $340-360/т (-$40/т) и DAF Brest до $303-310/т (-$50/т).
«На границе это выходит около 16 000 грн/т на ГНС. С учетом существенной затоварки рынка падение котировок закономерно», - рассказал один из крупнейших поставщиков в столичный регион.
Накопление больших запасов стало следствием существенного объема импорта газа до введения ограничений ФСТЭК, а также широкое предложение ресурса из Беларуси. «Весь газ заходит с Мозыря, Речицы и белорусских ГНС. Порядка 20 тыс. т в мае они смогут обеспечить. Едет в Украину казахстанский и литовский газ. Ожидается румынский», - пояснил один из операторов ГНС в Киевской области.
По данным «Консалтинговой группы «А-95», при существующей затоварке, за 9 дней мая в Украину поступило 25 тыс. т СУГ только железнодорожного импорта сжиженного газа.
По мнению операторов рынка, снижение цен может продлиться до двух недель, пока есть достаточные объемы запасов, импорт из Беларуси и аукцион УГД. «Думаю, к концу месяца мы увидим ожидаемый эффект от действий ФСТЭК и цены могут резко пойти вверх», - поделился прогнозом крупный импортер.
Напомним, что с 1 мая не проходит таможенное оформление СУГ российского производства. Накануне стало известно о согласовании ФСТЭК поставок газа «Роснефти» в Украину. В то же время другие производители пока не получили такого разрешения.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
|Patriot в Балтии, KAAN в Малой Азии. России есть над чем задуматься
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Белоруссия и Украина в мае подпишут договор об использовании нефтепровода "Мозырь - Броды"
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
|Нефть по-прежнему в небольшом минусе 12 мая - на данных о росте числа буровых в США
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/B"
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Золото продолжает дорожать 12 мая на геополитической неопределенности
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
Это интересно
|А вы готовы платить за разрыв отношений?
|Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей
|Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes GLS
|Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?
|Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании