Оптовые цены СУГ снижаются вслед за падением котировок

Автомобильные партии сжиженного газа за неделю подешевели на 500 грн/т, несмотря на ограничение импорта СУГ из РФ. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

12 мая средние оптовые цены на СПБТ снизились еще на 50 грн/т, до 18 850 грн/т. При этом отгрузки по FCA спустились к 18 600 грн/т.

Минимальные цены на уровне 18 000-18 500 грн/т удерживают компании «Газтрон-Украина», «СП Газ», «Надежда», «Альянс Энерго Трейд» и «Автотранс». По словам операторов рынка, дисконты на столичном рынке опускают реальную стоимость СУГ до 17 200-17 600 грн/т.

Максимальные цены у трейдеров в западном и южном регионах. «Надежда», «УПК Коммерц» и «Укр Ойл» выставляют газ на условиях DDP по 19 300-19 900 грн/т.

Снижение цен также отмечается на аукционах малых производителей. Накануне ПГНК продала СУГ по 17 950 грн/т, а Regal Petroleum в среду по 17 900 грн/т.

Морской СУГ «Газтрона», отгрузка которого начнется с 15 мая, также зафиксировал снижение цен до 17 400 грн/т.

Участники объясняют падение стоимости газа в опте обвалом котировок на границе Украины до $340-360/т (-$40/т) и DAF Brest до $303-310/т (-$50/т).

«На границе это выходит около 16 000 грн/т на ГНС. С учетом существенной затоварки рынка падение котировок закономерно», - рассказал один из крупнейших поставщиков в столичный регион.

Накопление больших запасов стало следствием существенного объема импорта газа до введения ограничений ФСТЭК, а также широкое предложение ресурса из Беларуси. «Весь газ заходит с Мозыря, Речицы и белорусских ГНС. Порядка 20 тыс. т в мае они смогут обеспечить. Едет в Украину казахстанский и литовский газ. Ожидается румынский», - пояснил один из операторов ГНС в Киевской области.

По данным «Консалтинговой группы «А-95», при существующей затоварке, за 9 дней мая в Украину поступило 25 тыс. т СУГ только железнодорожного импорта сжиженного газа.

По мнению операторов рынка, снижение цен может продлиться до двух недель, пока есть достаточные объемы запасов, импорт из Беларуси и аукцион УГД. «Думаю, к концу месяца мы увидим ожидаемый эффект от действий ФСТЭК и цены могут резко пойти вверх», - поделился прогнозом крупный импортер.

Напомним, что с 1 мая не проходит таможенное оформление СУГ российского производства. Накануне стало известно о согласовании ФСТЭК поставок газа «Роснефти» в Украину. В то же время другие производители пока не получили такого разрешения.