Оптовые цены ДТ 12 мая вернулись на уровень конца 2016 г.

В пятницу, 12 мая, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 50 грн/т. Таким образом, с 5 мая снижение составило 110 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Обвалившиеся на $61/т котировки в последнюю неделю восстановились на $23/т. Этот фактор операторы рынка называют основной причиной замедления темпов снижения стоимости дизтоплива в опте. «Перед праздниками ожидалось, что на новой неделе произойдет обвал на 200-300 грн/т минимум. Однако котировки начали расти, и уже вернулись на уровень $449-456/т», - пояснил один из трейдеров ДТ в южных регионах.

Средняя стоимость ДТ в крупном опте в пятницу снизилась до 21 890 грн/т, что является минимальной ценой с 28 декабря 2016 г., когда действовал старый акциз. С трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Е.Коннект», WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд» и «Глуско Украина». Его стоимость снизилась до 21 750-21 800 грн/т. ЗНГК, «Альянс Ойл Трейдинг», WOG, ОККО, «Альянс Ойл Украина» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 21 850-22 100 грн/т.

Литовский ресурс впервые выставила компания «Гранд-Петрол» на ст. Киев-Петровка по 22 200 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» торгует туркменским ДТ по 22 300-22 400 грн/т. «Кворум Нафта» реализует волгоградский ДТ по 22 100 грн/т, поставленный по морю в порт «Южный». Шебелинский ресурс у «НП-Трейдинга» дешевле - 22 000 грн/т.

В мелком опте дизтопливо подешевело еще на 21 коп./л, до 18,85 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» снизили цену до 18,35 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - опустили цену до 18,40-18,50 грн/л. «Оранж Ойл» торгует туркменским ресурсом на юге также по 18,45 грн/л, а в Днепре - по 18,75 грн/т.