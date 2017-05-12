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12 мая стоимость автогаза менялась разнонаправленно в отдельных регионах в крупных сетях
14:25 12.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подешевел на западноукраинских станциях AMIC до 11,49-11,59 грн/л. SUN OIL снизил цену на 30 коп./л на своих Хмельницких станциях до 11,20 грн/л.
Харьковская сеть «Род-Ник» опустила стоимость автогаза до 11,80 грн/л.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В то же время «Барс 2000» в Киеве предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7», соответственно, держит цену в 10,95 грн/л.
Напомним, что с 1 мая не проходило таможенное оформление СУГ российского производства. Накануне стало известно о согласовании ФСТЭК поставок газа «Роснефти» в Украину. В то же время другие производители пока не получили такого разрешения. Несмотря на это, украинские трейдеры накопили большие запасы газа, а котировки на границе Украины и DAF Brest ежедневно снижаются, что приводит к падению оптовых цен на СУГ.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/11 мая 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
-0,02
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,12
|
0,00
|
Marshal
|
12,01
|
0,00
|
Shell
|
11,81
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,58
|
-0,02
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,85
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,44
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,95
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,63
|
0,00
|
Маркет
|
11,59
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
-0,10
|
Укрнафта
|
11,49
|
0,00
|
Средняя
|
11,68
|
0,00
|
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