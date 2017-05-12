12 мая стоимость автогаза менялась разнонаправленно в отдельных регионах в крупных сетях

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подешевел на западноукраинских станциях AMIC до 11,49-11,59 грн/л. SUN OIL снизил цену на 30 коп./л на своих Хмельницких станциях до 11,20 грн/л.

Харьковская сеть «Род-Ник» опустила стоимость автогаза до 11,80 грн/л.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В то же время «Барс 2000» в Киеве предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7», соответственно, держит цену в 10,95 грн/л.

Напомним, что с 1 мая не проходило таможенное оформление СУГ российского производства. Накануне стало известно о согласовании ФСТЭК поставок газа «Роснефти» в Украину. В то же время другие производители пока не получили такого разрешения. Несмотря на это, украинские трейдеры накопили большие запасы газа, а котировки на границе Украины и DAF Brest ежедневно снижаются, что приводит к падению оптовых цен на СУГ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/11 мая 2016 г., грн/л: