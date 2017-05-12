ОПЕК снизила нефтедобычу в апреле на 18 тыс. б/с к марту - до 31,73 млн б/с, Саударавия начала рост добычи - отчет

Страны ОПЕК в апреле добыли 31,73 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 31,75 млн б/с, добытых в марте 2017 года, говорится в ежемесячном отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников.

Добыча снизилась в ОАЭ, Ливии, Ираке и Иране, но увеличилась в Анголе и Саудовской Аравии, отмечается в документе.

При этом, согласно предыдущему прогнозу, в марте страны ОПЕК добыли 31,928 млн б/с.

Из отчета следует, что Саудовская Аравия, снизившая нефтедобычу с началом действия соглашения в январе 2017 года до 9,809 млн б/с, начала постепенно ее повышать - в апреле рост составил около 50 тыс. б/с по сравнению с мартом. Так, в апреле Саудовская Аравия добывала 9,954 млн б/с по сравнению с 9,905 млн б/с месяцем ранее.

В сравнении с предыдущим прогнозом, Нигерия в марте добывала 1,545 млн б/с, в то время как в новом документе мартовская добыча в стране указывается на уровне 1,457 млн б/с. Изменены цифры мартовской добычи и по Саудовской Аравии - 9,905 млн б/с против 9,994 млн б/с в предыдущем отчете.

Ливия, которая не участвует в соглашении, в апреле снизила добычу на 61,6 тыс. б/с - до 550 тыс. б/с, а Нигерия, также не участвующая в договоренностях, увеличила производство на 51 тыс. б/с - до 1,508 млн б/с.

