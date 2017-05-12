Цены на нефть 11 мая продолжают подниматься в четверг, Brent торгуется у $51 за баррель

Цены на нефть в четверг восстанавливаются после падения до минимумов за пять месяцев, участники рынка оценивают данные о сокращении запасов топлива в США и перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 EET выросла на $0,78 (1,55%) - до $51 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,71 (1,5%) - до $48,04 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране снизились по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей. Сокращение стало рекордным с начала года и превысило ожидания аналитиков.

Кроме того, министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года.

Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене.

Тем временем ОПЕК повысила прогноз поставок нефти на мировой рынок в 2017 году со стороны стран, не входящих в картель, на 360 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим ежемесячным отчетом, до 58,25 млн б/с. Таким образом, в 2017 году страны не-ОПЕК увеличат предложение нефти на 950 тыс. б/с по сравнению с 2016 годом, подсчитал картель.

