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Розничные цены топлива 10 мая сохранили стабильность, мелкооптовые - тенденцию к снижению
22:27 10.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 мая 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на высокооктановые бензины, ДТ и СПБТ, а в мелком опте - снижение стоимости светлых нефтепродуктов и рост цены СПБТ.
Как сообщает Терминал, розничные цены светлых нефтепродуктов и СПБТ не изменились. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.13 грн/л, бензина А-95 евро - 25.35 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 23 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, стоит 11.59 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.13
|21.00
|0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|25.35
|21.50
|0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|23.00
|19.99
|0.01
|0.03
|Сжиженный газ
|11.59
|10.29
|-0.02
|-0.03
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,66
|-5,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,20
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,75
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,12
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,85
|-0,1
|ТНК
|24,51
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,94
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.25% (5 коп/л) до 21.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.33% (7 коп/л) до 22.21 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.43% (8 коп/л) до 18.94 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 мая по 10 мая 2017 г. выросла на 1.1%, или 218.9 грн/т, и находится на уровне 19275.59 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 7.8%, или 1630.0 грн/т.
|
Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.22
|-0.25
|-0.99
|-0.64
|Бензин А-95 евро
|22.21
|-0.33
|-1.13
|-0.54
|Дизельное топливо евро
|18.94
|-0.43
|-1.09
|-2.08
Средняя мелкооптовая цена ДТ:
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