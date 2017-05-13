Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) выдала положительные заключения по контрактам на поставку СУГ производства компании «Роснефть» в Украину. Об этом OilNews сообщил источник в «Глуско Украина».

«Роснефть» получила заключения ФСТЭК по этим поставкам, приостановленные ранее поставки снова идут», - сообщил источник.

Поставщиком СУГ «Роснефти» в Украину является компания Proton Energy Group SA, получателями ресурса в Украине - компания «Глуско Украина», ОККО, WOG, «Надежда», «Параллель», «БРСМ-Нафта», «Сокар», КЛО и «Агентство инвестиционного менеджмента».

Участники рынка, опрошенные OilNews, не располагают информацией относительно положительных заключений ФСТЭК по другим контрактам на поставку российского СУГ в Украину. Операторы также отмечают, что российские производители не проявляют активности со сбором необходимых документов для подачи заявки на заключение ФСТЭК. «Говорили с «Лукойлом» - они не торопятся вообще. Ни у нас документы не запрашивают, ни сами не собирают. Говорят, что ждут пока [ситуация] прояснится», - сообщил OilNews один из киевских трейдеров.

В то же время, ООО «Газпромтранс», один из крупнейших российских перевозчиков СУГ, разослал своим контрагентам письмо с требованием обеспечить наличие разрешения ФСТЭК в пакете документов, предоставляемых при таможенном декларировании. «В случае возникновения задержки на пограничных станциях в связи с отсутствием вышеуказанного разрешения ООО «Газпромтранс» будет вынуждено начислять штраф», - говорится в письме, копией которого располагает OilNews.

Как сообщал OilNews, с 1 мая российские таможенные органы начали требовать от экспортеров СУГ в Украину положительное заключение ФСТЭК. Порядок получения разрешения размещен на сайте этого ведомства, и предполагает 15-дневный срок рассмотрения заявки, а также 10-дневный срок для подачи дополнительных документов. При этом заключение требуется на каждый контракт.

По мнению директора «Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, действия российских органов приведут к сокращению количества экспортеров газа из России.