Финансовые новости
- |
- 13.05.17
- |
- 08:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В период с 5 по 10 мая стоимость автогаза незначительно выросла в отдельных регионах на ряде крупных сетевых заправок
12:41 10.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 15 коп./л, - до 11,45 грн/л - газ подорожал в сети «Укрнафты» в Винницкой обл. В сети группы «Приват» сохраняется широкий диапазон цен в разных регионах. Так, запорожские и хмельницкие станции, работающие под брендами «Авиас» и «Укрнафта», торгуют СУГ по 10,95 грн/л. В тоже время, оператор удерживает цены в 12,10-12,35 грн/л в Черниговской и Донецкой областях.
В период праздничных выходных «БРСМ-нафта» повысила стоимость ресурса на станциях в Одесской обл. на 30 коп./л, - до 11,99 грн/л. На закарпатских АЗС Mango и Ultra газ подорожал на 11 коп./л.
На большинстве столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В тоже время «Барс 2000» в Киеве и обл. предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л и торгует ресурсом по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену на уровне 10,95 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/5 мая 2016 г., грн/л:
|
Операторы
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,12
|
+0,01
|
Marshal
|
12,01
|
0,00
|
Shell
|
11,80
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,72
|
0,00
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,85
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,43
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,65
|
+0,02
|
Маркет
|
11,59
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,49
|
+0,01
|
Средняя
|
11,68
|
0,00
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
|Patriot в Балтии, KAAN в Малой Азии. России есть над чем задуматься
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Белоруссия и Украина в мае подпишут договор об использовании нефтепровода "Мозырь - Броды"
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
|Нефть по-прежнему в небольшом минусе 12 мая - на данных о росте числа буровых в США
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/B"
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Золото продолжает дорожать 12 мая на геополитической неопределенности
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
Это интересно
|А вы готовы платить за разрыв отношений?
|Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей
|Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes GLS
|Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?
|Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании