В период с 5 по 10 мая стоимость автогаза незначительно выросла в отдельных регионах на ряде крупных сетевых заправок

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 15 коп./л, - до 11,45 грн/л - газ подорожал в сети «Укрнафты» в Винницкой обл. В сети группы «Приват» сохраняется широкий диапазон цен в разных регионах. Так, запорожские и хмельницкие станции, работающие под брендами «Авиас» и «Укрнафта», торгуют СУГ по 10,95 грн/л. В тоже время, оператор удерживает цены в 12,10-12,35 грн/л в Черниговской и Донецкой областях.

В период праздничных выходных «БРСМ-нафта» повысила стоимость ресурса на станциях в Одесской обл. на 30 коп./л, - до 11,99 грн/л. На закарпатских АЗС Mango и Ultra газ подорожал на 11 коп./л.

На большинстве столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В тоже время «Барс 2000» в Киеве и обл. предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л и торгует ресурсом по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену на уровне 10,95 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/5 мая 2016 г., грн/л: