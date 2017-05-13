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Цены на нефть 10 мая ускорили рост после публикации данных Минэнерго США по запасам
20:52 10.05.2017 |
Цена нефти ускорила рост в среду вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.26 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,39% - до 50,41 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,6% - до 47,51 доллара за баррель.
Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1% - до 522,5 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы уменьшились на 1,786 миллиона баррелей, или на 0,33%, до 526,014 миллиона баррелей.
Кроме того, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,4 миллиона баррелей, составив 66,3 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 241,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,538 миллиона баррелей. Уменьшились и запасы дистиллятов в США - на 1,6 миллиона баррелей, или на 1,1% с показателя предыдущей недели, до 148,8 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали их снижение на 1,013 миллиона баррелей.
В то же время сдержали удорожание нефти данные по добыче "черного золота" в США. По данным министерства, добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,23%, или на 21 тысячу баррелей в сутки, до 9,314 миллиона баррелей в сутки.
Как сообщил агентству MarketWatch соредактор Sevens Report Тайлер Ричи (Tyler Richey), если добыча нефти в США стабилизируется, запасы продолжат снижаться, а ОПЕК продлит соглашение по сокращению добычи "черного золота", то это окажет поддержку мировым нефтяным ценам в краткосрочной перспективе.
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