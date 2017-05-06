За неделю с 28 апреля по 5 мая цены топлива в рознице немного выросли, а в мелком опте - снизились

В Украине с 28 апреля по 5 мая 2017 г. в рознице отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты, а в мелком опте - снижение стоимости высокооктановых бензинов и рост цены СПБТ.

Как сообщает Терминал, в рознице бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2 коп/л) до 24.13 грн/л, бензин А-95 евро - немного вырос в цене на 0.1% (2 коп/л) до 25.35 грн/л, Дизельное топливо евро, подорожало на 0.12% (3 коп/л) до 23.00 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 11.59 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%

Средняя розничная цена ДТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.13 21.00 0.01 0.06 Бензин А-95 евро 25.35 21.50 0.00 0.06 Дизельное топливо Евро 23.00 19.99 0.01 0.12 Сжиженный газ 11.59 10.29 0.02 -0.02

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.05.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,71 0,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,20 0,0 SHELL 25,77 0,0 26,78 0,0 24,26 0,4 11,75 3,4 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 10,0 11,12 0,0 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,79 -10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 0,0 11,85 0,0 ТНК 24,51 20,7 24,99 0,0 22,78 33,1 11,94 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,10 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте цены партий бензина А-92 упали на 0.8% (17.0 коп/л) до 21.27 грн/л, бензин А-95 подешевел на 0.83% (19 коп/л) до 22.28 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.9% (17 коп/л) до 19.03 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 апреля по 5 мая 2017 г увеличилась на 0.7%, или 125.6 грн/т, и находится на уровне 19206.08 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.6%, или 316.4 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 21.27 19.90 -0.34 -0.80 Бензин А-95 евро, грн/л 22.28 21.20 -0.35 -0.83 Дизельное топливо Евро, грн/л 19.03 18.50 -0.86 -0.86 Сжиженный газ, грн/т 19206.08 17203.00 0.66 0.66

Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:

* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 28 апреля снизился на 0.2% и составляет 26.49 грн/$, а по евро - вырос на 0.2% и составляет 28.94 грн/eur.

* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 28 апреля курс доллара снизился на 0.3% и составляет 26.46...26.49 грн/$, а по евро - вырос на 0.4% и составляет 28.93...28.96 грн/eur.