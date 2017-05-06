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За неделю с 28 апреля по 5 мая цены топлива в рознице немного выросли, а в мелком опте - снизились
21:18 05.05.2017 |
В Украине с 28 апреля по 5 мая 2017 г. в рознице отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты, а в мелком опте - снижение стоимости высокооктановых бензинов и рост цены СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2 коп/л) до 24.13 грн/л, бензин А-95 евро - немного вырос в цене на 0.1% (2 коп/л) до 25.35 грн/л, Дизельное топливо евро, подорожало на 0.12% (3 коп/л) до 23.00 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 11.59 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%
Средняя розничная цена ДТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.13
|21.00
|0.01
|0.06
|Бензин А-95 евро
|25.35
|21.50
|0.00
|0.06
|Дизельное топливо Евро
|23.00
|19.99
|0.01
|0.12
|Сжиженный газ
|11.59
|10.29
|0.02
|-0.02
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,71
|0,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,20
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,4
|11,75
|3,4
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|10,0
|11,12
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|-10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,85
|0,0
|ТНК
|24,51
|20,7
|24,99
|0,0
|22,78
|33,1
|11,94
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте цены партий бензина А-92 упали на 0.8% (17.0 коп/л) до 21.27 грн/л, бензин А-95 подешевел на 0.83% (19 коп/л) до 22.28 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.9% (17 коп/л) до 19.03 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 апреля по 5 мая 2017 г увеличилась на 0.7%, или 125.6 грн/т, и находится на уровне 19206.08 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.6%, или 316.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|21.27
|19.90
|-0.34
|-0.80
|Бензин А-95 евро, грн/л
|22.28
|21.20
|-0.35
|-0.83
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|19.03
|18.50
|-0.86
|-0.86
|Сжиженный газ, грн/т
|19206.08
|17203.00
|0.66
|0.66
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 28 апреля снизился на 0.2% и составляет 26.49 грн/$, а по евро - вырос на 0.2% и составляет 28.94 грн/eur.
* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 28 апреля курс доллара снизился на 0.3% и составляет 26.46...26.49 грн/$, а по евро - вырос на 0.4% и составляет 28.93...28.96 грн/eur.
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