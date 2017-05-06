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В пятницу, 4 мая, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 150 грн/т
15:38 05.05.2017 |
Таким образом, с 28 апреля, снижение составило 250 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Основным фактором, оказывающим давление на цены, является резко снизившиеся котировки. В частности, стоимость ДТ в Европе упала на $61/т за последние две недели, до минимума с ноября 2016 г.
Средняя стоимость ДТ в пятницу снизилась еще на 150 грн/т, до 22 000 грн/т, что является минимальной ценой марта. С трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд» и «Глуско Украина». Его стоимость снизилась до 21 900 грн/т. ЗНГК и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 22 000-22 300 грн/т. Литовский ресурс у «Альянс Ойл Украина» на Коростене и Сарнах дешевле - 21 900 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» торгует туркменским ДТ по 22 500 грн/т.
В мелком опте дизтопливо также подешевело - до 19,04 грн/л (-17 коп./л). «Анвитрейд» снизил цену до 18,55 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - опустили цену до аналогичного уровня в 18,55 грн/л. «Оранж Ойл» торгует туркменским ресурсом на юге также по 18,60 грн/л, а в Днепре - по 18,90 грн/т.
Трейдеры ожидают существенного снижения цен после праздников. «Майский ресурс по майским котировкам будет выходить на рынок уже со следующей недели. Цены сильно снизятся», - поделился прогнозом поставщик белорусского ДТ.
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