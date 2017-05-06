Нефть вновь перешла к росту 5 мая, цена Brent поднялась до $49,55 за баррель

Нефть демонстрирует повышенную волатильность в пятницу: цены вернулись к росту после падения до минимумов с конца ноября прошлого года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 EET выросла на $1,17 (2,42%) - до $49,55 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,1 (2,42%) - до $46,62 за баррель.

Ранее в ходе сессии котировки Brent падали до $46,64 за баррель, WTI - до $43,76 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 6,1%.

Инвесторы начали активно распродавать контракты в четверг на слухах, что страны ОПЕК не заинтересованы в дальнейшем сокращении добычи. При этом опрос агентства S&P Global Platts показывает, что объем производимой странами ОПЕК нефти превышает целевые 32,5 млн баррелей в сутки из-за роста активности в нефтедобывающем секторе Анголы и Нигерии.

Эксперт Saxo Bank Оле Хансен признает, что волатильность на нефтяном рынке, скорее всего, сохранится, однако "многие инвесторы расценят снижение цен на Brent ниже $50 за баррель как возможность для выгодной покупки контрактов".

"Два дня активных торгов, скорее всего, помогли сбалансировать соотношение "длинных" и "коротких" позиций, а также вскоре стоит ожидать словесной интервенции", - говорит он.

Многие эксперты призывают рынок к терпению, поскольку, по их мнению, эффект от сокращения добычи членами ОПЕК и их партнерами начнет в полной мере проявляться во второй половине года.