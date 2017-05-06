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4 мая, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели на 50-200 грн/т.
20:33 04.05.2017 |
Таким образом, с пятницы 28 апреля снижение составило 100-300 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
По словам аналитиков «А-95», снижению цен способствует продолжающееся падение европейских котировок нефтепродуктов. В частности, стоимость ДТ в европейских портах просела на $48/т за последние две недели. При этом она опустилась до $439-447/т, что является минимальным уровнем с ноября 2016 г. Бензины за две недели подешевели на $49-63/т.
Средняя стоимость ДТ в четверг снизилась еще на 50 грн/т до 22 150 грн/т. С трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд» и «Глуско Украина». Его стоимость отступила до 22 000 грн/т. ЗНГК, «Принт Инжиниринг», «Стэнли», ОККО и «Альянс Ойл Украина» торгуют белорусским продуктом по 21 950-22 300 грн/т. Литовский ресурс у «Альянс Ойл Украина» на Коростене также 22 000 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» торгует туркменским ДТ по 22 650-22 700 грн/т. греческим ДТ по 23 000 грн/т, а туркменским в Запорожье - по 22 700 грн/т.
Предложение импортных бензинов остается скромным. При этом средняя стоимость А-92 снизилась на 50 грн/т, до 27 400 грн/т, А-95 - до 28 500 (-200 грн/т). С белорусской «пятеркой» сегодня вышло только ОККО по 28 950 грн/т. Предложение «Укртатнафты» - 28 000 грн/т.
Мозырская «двойка» У ЗНГК и ОККО подешевела на 50-300 грн/т, до 27 900-27 950 грн/т. Шебелинский Евро-5 у «Сан Ойл» и «НП-Трейдинг» существенно дешевле - 27 200-27 500 грн/т. На сегодняшних торгах госкомпании его цена снизилась до 26 800 грн/т. Кремечугский А-92 также дешевле - 27 400 грн/т.
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