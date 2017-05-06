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Остановка импорта СУГ из РФ не повлияет на его цену
20:10 04.05.2017 |
Российские таможенные органы с 1 мая требуют от экспортеров сжиженного газа (СУГ) в Украину положительное заключение Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК). Не смотря на подобное ограничение, украинские цены этого вида топлива не изменятся.
Об этом "Терминалу" сообщил директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.
«Во-первых, сезонное потребление в Европе прошло, и спрос на СУГ европейского потребителя, готового платить дорого, падает. На смену ему приходит украинский потребитель с дырявым кошельком и желанием максимально сэкономить на каждом литре. Во вторых. Россия, похоже. сама не заинтересована в ограничении поставок сжиженного газа, а лишь в перераспределении его потоков. Было бы наивно ожидать. что консодидировав поставки дизтоплива, «Роснефть» ограничится только этим. Рынки укрупняются во всем мире и Россия - не исключение», - отметил С. Сапегин.
По информации эксперта, хотя по состоянию на 2017 г доля российского импорта сжиженного газа достигает около 57%, это едва больше половины всех его поставок на внутренний рынок. Тоесть почти половину Украина производит сама либо импортирует не из России, что является хорошим запасом прочности, чтобы выдержать ситуативные приостановки поставок СУГ. Кроме того, скачок цен сгладят запасы на украинских АГЗП а также стабильные поставки из Беларуси, доля импорта которой по состоянию на 2017 составляет 18%. Поэтому на смену российскому газу легко может прийти импорт из других стран.
«Украинские операторы уже имеют такой опыт, поэтому цены на СУГ для украинского конечного потребителя сохранят стабильность. Тем более, что рынок сжиженного газа является высококонкурентным и все еще растущим, на котором операторы зарабатывают на проливах (объемах продаж), а не на марже», - подчеркнул эксперт.
Украина производит 23% сжиженного газа для внутреннего потребления, что равно 395 тыс. т. Около 2% импорта СУГ поставляется из Казахстана, Венгрии, Литвы, Нидерландов, Румынии и Польши.
«Кстати, для потребителя комфортно, когда цена на СУГ составляет примерно половину от цены высокооктана. В соответствии с данными информационной системы PsycheaFuel, доля цены СУГ составляет 48% от цены А-92 и 46% от цены на А-95. Это хороший запас прочности для сохранения продавцами этого топлива своего потребителя. Кстати, в подтверждение сказанного, сегодня сжиженный газ подешевел на некоторых АГЗС», - подытожил С. Сапегин.
Как сообщал «Терминал«, 4 мая Российская таможня подтвердила информацию о приостановке экспорта сжиженного газа в Украину. Также были остановлены поставки в Польшу и Венгрию. Для ведения экспортной деятельности необходимо получение разрешения производителя в ФСТЭК, но на данный момент ФСТЭК только формирует пакет документов необходимый для получения разрешения на отгрузку каждой партии.
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