Цены топлива 4 мая в рознице стабильны, в мелком опте - снижаются

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 4 мая 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и СУГ, а в мелком опте - снижение стоимости светлых нефтепродуктов и сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24,12 грн/л, бензина А-95 евро - 24,89 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 23 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива на АГЗС/АГЗП в Украине стоит 11.56 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 4,6 %.

Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24,12 21,00 0,00 0,05 Бензин А-95 евро 24,89 21,50 0,00 0,07 Дизельное топливо Евро 23,00 19,99 0,01 0,20 Сжиженный газ 11,56 10,29 -0,03 -0,13

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 04.05.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,71 0,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,20 0,0 SHELL 25,77 0,0 26,78 0,0 24,26 0,0 11,75 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,12 0,0 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,79 -10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 0,0 11,85 0,0 ТНК 24,51 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,94 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,10 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0,40 %(9 коп./л) до 21,34 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0,46 % (10 коп/л) до 22,36 грн/л. а мелкооптовые партии дизельного топлива евро снизились в цене на 0,23 % (4 коп./л) до 19,11 грн/л.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 4 мая 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % месяц,% Бензин А-92 евро 21,34 -0,40 -0,45 1,50 Бензин А-95 евро 22,36 -0,46 -0,51 1,66 Дизельное топливо евро 19,11 -0,23 -0,48 0,24

Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро: