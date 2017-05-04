Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Brent 4 мая опускалась ниже $49 за баррель
18:50 04.05.2017 |
Цены на нефть продолжают обновлять минимумы за 5 месяцев на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по ограничению добычи, и излишек предложения на рынке не исчезнет.
Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 EET опустился на $1,69 (3,33%) - до $49,1 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,64 (3,43%) - до $46,18 за баррель.
Ранее Brent опускалась до $48,92 за баррель, WTI - до $46,04 за баррель, обновив минимумы с 30 ноября 2016 года, когда ОПЕК объявила о подписании соглашения об ограничении добычи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
ТОП-НОВОСТИ
|Назначение главы Нацбанка переносится на осень
|Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
|Данилюк: Разместить еврооблигации под 9% мы можем уже сейчас, но не хотим
|Администрация Трампа вольно или невольно продолжила политику Обамы в отношении Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Brent 4 мая опускалась ниже $49 за баррель
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в апреле стали меткомбинат ДМК, ГПЗКУ и "Кернел"
|Суд остановил действие постановления НКРЭКУ о тарифах на вход и выход с ГТС
|Украина за 4 мес. импортировала 4,8 млн тонн угля на $771 млн
|Данилюк: Разместить еврооблигации под 9% мы можем уже сейчас, но не хотим
|Украина за последние три года сумела увеличить объемы и расширить географию поставок сельскохозяйственной продукции
Это интересно
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
|Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки