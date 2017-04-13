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Поставки российского СУГ в Украину ожидаемо приостановлены
07:40 04.05.2017 |
Российские таможенные органы начали требовать от экспортеров СУГ в Украину положительное заключение Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК). Об этом сообщают украинские операторы рынка СУГ и российские производители.
По словам операторов, требование заключения ФСТЭК для железнодорожных партий начало действовать с 1 мая. Об этом, в частности, было сообщено грузоотправителям в телеграмме РЖД. В то же время, автомобильный экспорт был невозможен без заключения ФСТЭК уже 28 апреля.
«Еще 27 (апреля - ON) числа грузили нормально, а 28-го два поехали в Брест двумя машинами за «лукойловским» газом, и уже отбой, вернулись порожними», - сообщил OilNews представитель крупной компании-импортера газа в Украину. Источник в «Белоруснефти» сообщил, что проблем с оформлением экспорта в Украину 1-4 мая не наблюдалось.
Российские поставщики отмечают, что при оформлении таможенной декларации груза в направлении Украины таможня запрашивает заключение ФСТЭК как дополнительный документ.
Порядок получения разрешения размещен на сайте этого ведомства, и предполагает 15-дневный срок рассмотрения заявки, а также 10-дневный срок для подачи дополнительных документов. При этом заключение требуется на каждый контракт.
«Как только порядок получения был опубликован в конце апреля, мы сразу подали все документы на заключения по нашим контрактам. К середине мая должен быть ответ», сообщил представитель российской компании-поставщика. Он отметил, что в случае негативного заключения законодательством предусмотрено судебное оспаривание.
Как российские поставщики, так и украинские импортеры сообщают, что новые требования в ближайшее время не окажут влияния на украинский рынок. «ГНС залиты газом под завязку, по некоторым станциям до сих пор действует конвенция «Укрзализныци» на отгрузку, поскольку подъездные пути заняты гружеными цистернами», - резюмировал один из столичных трейдеров.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 г. было получено подтверждение об ограничении экспорта СУГ от таможни РФ. По информации ряда источников, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытался стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. Ожидалось, что разрешения ФСТЭК могут получить только несколько украинских компаний.
Как пишет директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей колонке «Чего ждать от ФСТЭК», с большой вероятностью количество экспортеров газа из России сократится. «Мое мнение - единственным экспортером российского газа в Украину останется «Роснефть». Компания мирового масштаба постепенно забирает активы и рынок. В прошлом году она стала единственным экспортером в Украину российского дизельного топлива, теперь пришла пора газа».
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|13.04.2017
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Беглый украинский олигарх Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского сжиженного газа в Украину. Об этом OilNews сообщают заслуживающие доверие источники на рынке.
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