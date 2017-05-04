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Информация об агентстве
C 28 апреля по 3 мая цены на топлива выросли в ряде крупных, преимущественно, региональных сетей АЗС
15:05 03.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Сеть «Восток», работающая под брендами Formula, Smile, ТНК повысила стоимость бензинов на 25 коп./л, а ДТ - на 45 коп./л.
Также топлива подорожали в мариупольской сети «Азовнефтепродукт» и восточноукраинской «Параллели».
Эти изменения привели к росту средних по Украине цен на 1-4 коп./л.
Напомним, что в средине апреля крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. 21 апреля на 50 коп./л, до 24,49 грн/л, подорожало дизтопливо в сетях ОККО и WOG.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 3 мая/28 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,89
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
23,04
|
0,00
|
KLO
|
23,69
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,79
|
0,00
|
Mango
|
23,39
|
0,00
|
24,81
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,11
|
0,00
|
Marshal
|
22,98
|
0,00
|
23,74
|
0,00
|
Х
|
Х
|
21,58
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,00
|
23,84
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,84
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
ZOG
|
24,10
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,48
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,30
|
+0,40
|
26,30
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
23,75
|
+0,60
|
БРСМ-Нафта
|
23,21
|
0,00
|
23,81
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
21,06
|
0,00
|
Восток
|
24,75
|
+0,25
|
25,75
|
+0,25
|
26,75
|
+0,25
|
22,95
|
+0,45
|
Надежда
|
23,49
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
22,29
|
0,00
|
Народна
|
23,31
|
0,00
|
23,81
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,85
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Параллель
|
25,79
|
+0,27
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,99
|
+0,74
|
Татнефть
|
23,64
|
0,00
|
24,12
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
22,14
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Средняя
|
24,39
|
+0,02
|
25,12
|
0,00
|
26,19
|
+0,01
|
22,83
|
+0,04
|
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