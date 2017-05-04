С 28 апреля по 3 мая стоимость автогаза понизилась в ряде крупных, преимущественно, региональных, сетях

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 5-50 коп./л сжиженный газ подешевел у SUN OIL, столичной KLO, Сети «Народна» и харьковских станциях «БРСМ-Нафты».

В то же время в сети «Укрнафта» В Луганской и Донецкой областях, а также «Авиас» в Сумской области автогаз вырос в цене на 10-20 коп./л. Сеть Mango повысила стоимость газа на 56 коп./л на своих винницких станциях.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В то же время «Барс 2000» в Киеве предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7», соответственно, держит цену в 10,95 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 3 мая/28 апреля 2016 г., грн/л: