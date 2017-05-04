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С 28 апреля по 3 мая стоимость автогаза понизилась в ряде крупных, преимущественно, региональных, сетях
14:04 03.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 5-50 коп./л сжиженный газ подешевел у SUN OIL, столичной KLO, Сети «Народна» и харьковских станциях «БРСМ-Нафты».
В то же время в сети «Укрнафта» В Луганской и Донецкой областях, а также «Авиас» в Сумской области автогаз вырос в цене на 10-20 коп./л. Сеть Mango повысила стоимость газа на 56 коп./л на своих винницких станциях.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. В то же время «Барс 2000» в Киеве предоставляет прямые скидки в размере 30 коп./л. На станциях в Киевской области «Барс» торгует по 11,07 грн/л. «Авантаж 7», соответственно, держит цену в 10,95 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 3 мая/28 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
-0,10
|
Mango
|
11,11
|
+0,05
|
Marshal
|
12,01
|
0,00
|
Shell
|
11,80
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,72
|
-0,08
|
UPG
|
11,40
|
0,00
|
WOG
|
11,85
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,43
|
+0,01
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,63
|
-0,01
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Народна
|
11,55
|
-0,32
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,48
|
+0,01
|
Средняя
|
11,68
|
0,00
|
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