В последнюю неделю апреля топливо подорожало в рознице и подешевело - в мелком опте

В Украине с 21 апреля по 28 апреля 2017 г в рознице отмечался рост стоимости ДТ и снижение цены на сжиженный газ, а в мелком опте - падение цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.

Как сообщает Терминал, в рознице бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2 коп/л) до 24.11 грн/л, бензин А-95 евро подорожал на 0.15% (4 коп/л) до 25.34 грн/л, Дизельное топливо евро выросло в цене на 0.40% (9 коп/л) до 22.97 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.10% (1 коп/л) до 11.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.

Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.11 21.00 -0.01 0.09 Бензин А-95 евро 25.34 21.50 0.03 0.15 Дизельное топливо Евро 22.97 19.99 0.09 0.40 Сжиженный газ 11.60 10.70 -0.08 -0.10

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.04.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,97 4,0 25,99 50,0 23,37 37,0 11,71 12,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,20 6,0 SHELL 25,77 1,2 26,78 1,8 24,26 39,5 11,72 0,3 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 10,0 11,12 -8,8 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 20,0 11,89 10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 9,8 11,85 0,4 ТНК 24,30 7,2 24,99 30,0 22,44 7,9 11,94 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,10 -0,9

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте цена мелкооптовых партий бензина А-92 снизилась на 0.13% (3 коп/л) до 21.44 грн/л, бензина А-95 - на 0.14% (3 коп/л) до 22.47 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю стали дешевле на 0.8% (15 коп/л) до 19.19 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 апреля по 28 апреля 2017 г. уменьшилась на 5.5%, или 1113.7 грн/т, и находится на уровне 19080.52 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.2%, или 1451.0 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 21.44 19.90 0.01 -0.13 Бензин А-95 евро, грн/л 22.47 21.20 -0.02 -0.14 Дизельное топливо Евро, грн/л 19.19 18.55 -0.78 -0.78 Сжиженный газ, грн/т 19080.52 17203.00 -5.52 -5.52

Средняя мелкооптовая цена сжиженного газа: