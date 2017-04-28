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Топливно-энергетический комплекс
В последнюю неделю апреля топливо подорожало в рознице и подешевело - в мелком опте
19:59 28.04.2017 |
В Украине с 21 апреля по 28 апреля 2017 г в рознице отмечался рост стоимости ДТ и снижение цены на сжиженный газ, а в мелком опте - падение цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2 коп/л) до 24.11 грн/л, бензин А-95 евро подорожал на 0.15% (4 коп/л) до 25.34 грн/л, Дизельное топливо евро выросло в цене на 0.40% (9 коп/л) до 22.97 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.10% (1 коп/л) до 11.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|21.00
|-0.01
|0.09
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|0.03
|0.15
|Дизельное топливо Евро
|22.97
|19.99
|0.09
|0.40
|Сжиженный газ
|11.60
|10.70
|-0.08
|-0.10
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.04.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,97
|4,0
|25,99
|50,0
|23,37
|37,0
|11,71
|12,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,20
|6,0
|SHELL
|25,77
|1,2
|26,78
|1,8
|24,26
|39,5
|11,72
|0,3
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|10,0
|11,12
|-8,8
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|20,0
|11,89
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|9,8
|11,85
|0,4
|ТНК
|24,30
|7,2
|24,99
|30,0
|22,44
|7,9
|11,94
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|-0,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте цена мелкооптовых партий бензина А-92 снизилась на 0.13% (3 коп/л) до 21.44 грн/л, бензина А-95 - на 0.14% (3 коп/л) до 22.47 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю стали дешевле на 0.8% (15 коп/л) до 19.19 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 апреля по 28 апреля 2017 г. уменьшилась на 5.5%, или 1113.7 грн/т, и находится на уровне 19080.52 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.2%, или 1451.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|21.44
|19.90
|0.01
|-0.13
|Бензин А-95 евро, грн/л
|22.47
|21.20
|-0.02
|-0.14
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|19.19
|18.55
|-0.78
|-0.78
|Сжиженный газ, грн/т
|19080.52
|17203.00
|-5.52
|-5.52
Средняя мелкооптовая цена сжиженного газа:
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