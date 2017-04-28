28 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели на 100 грн/т, до 22 250

Таким образом за неделю снижение составило 350 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Как отмечают в «А-95», снижение цен стало следствием трех факторов. Во-первых, за последние две недели котировки европейских нефтепродуктов отступили на $47/т, вернувшись на уровень конца марта. Кроме того, продолжает укрепляться гривна на межбанке - до 26,53-26,55 грн/$1 (-18 коп./$1 за неделю). Давление на цены также оказывает широкое предложение ресурса на рынке. В пятницу, как и всю неделю, на рынке было более 22 предложений по 7-ми базисам.

Сегодня с трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», SOCAR, «Параллель» и «Глуско Украина». Его стоимость отступила до 22 050-22 100 грн/т. В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагают компании «Альянс Энерго Трейд» и «Е.Коннект» по 22 350-22 500 грн/т. ЗНГК, «НП-Трейдинг», «Альянс Ойл Украина», «Стэнли» и «Кворум-Нафта» торгуют белорусским продуктом по 22 200-22 450 грн/т. Литовский ресурс у «Альянс Ойл Украина» на Коростене и «Параллели» в Сновске (Черниговская область) опустился до 22 000 грн/т и 22 300 грн/т соответственно.

В Николаеве «Альянс Энерго Трейд» торгует греческим ДТ по 23 000 грн/т, а туркменским в Запорожье - по 22 700 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также минимально подешевело - до 19,22 грн/л (-15 коп./л). «Анвитрейд» снизил цену на 15 коп./л за неделю, до 18,65 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - снизили цену на 10 коп./л, до 18,80 грн/л. «Оранж Ойл» торгует туркменским ресурсом на юге также по 18,80 грн/л.