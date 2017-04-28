28 апреля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных, преимущественно региональных, сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 8-30 коп./л сжиженный газ подешевел у SUN OIL, полтавской «Надежды», днепровского «Нефтека», ровенского «Оласа» и др.

В то же время в сети Marshal и «Автотранс» подняли цену газа, выровняв ее на уровне цен основных игроков в своих регионах.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7» торгует по 10,95 грн/л.

По результатам вчерашнего аукциона СУГ резко подешевел. Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ составила 17 521-17 991 грн/т. СПБТ Яблуновского ГПЗ - 17 505-17 815 грн/т. Тимофеевский газ продали по 16 844-17 364 грн/т. Бутан продался по 17 260 грн/т. Это, по мнению трейдеров, может привести к снижению цен в рознице в период майских праздников.

В то же время на рынке сильны опасения возможной монополизации поставок газа из РФ. Как сообщалось, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытался стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК могут получить несколько украинских компаний. Как пишет директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей колонке «Чего ждать от ФСТЭК», с большой вероятностью количество экспортеров газа из России сократится. Решение ожидается с 1 мая. «Мое мнение - единственным экспортером российского газа в Украину останется «Роснефть». Компания мирового масштаба постепенно забирает активы и рынок. В прошлом году она стала единственным экспортером в Украину российского дизельного топлива, теперь пришла пора газа.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 28/27 апреля 2016 г., грн/л: