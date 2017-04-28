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Топливно-энергетический комплекс
Нефть растет в цене 28 апреля в рамках коррекции после удешевления в четверг
08:39 28.04.2017 |
Мировые цены на нефть заметно растут в последний рабочий день апреля в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с марта в ходе торгов четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.20 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% - до 52,37 доллара за баррель. На торгах в четверг она опускалась до отметки в 50,45 доллара за баррель, что стало наименьшим значением с 28 марта. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,16% - до 49,54 доллара за баррель. В четверг она достигала уровня в 48,20 доллара, что также стала самой низкой отметкой с 28 марта.
В четверг "черное золото" дешевело из-за опасений инвесторов относительно сохранения глобального переизбытка предложения на нефтяном рынке. Трейдеры полагали, что рост объемов производства в США компенсирует усилия стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств по сокращению нефтедобычи. Это может препятствовать достижению баланса на нефтяном рынке.
ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
В пятницу нефть растет в цене в рамках коррекции, отмечает газета The Wall Street Journal. При этом эксперты не ожидают активного роста цен до решения участников венского соглашения о продлении сокращения добычи.
"Мы не ожидаем, что цены сильно вырастут до встречи ОПЕК в следующем месяце", - цитирует газета аналитика банка AZN Дэниэла Хайнза (Daniel Hynes), Он также добавил, что в случае продления соглашения цена нефти может вернуться к 55 долларам за баррель и, возможно, достичь 60 долларов во второй половине года.
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