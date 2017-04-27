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Топливно-энергетический комплекс
Цены топлива 27 апреля в рознице стабильны, в мелком опте — снижаются
18:38 27.04.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 апреля 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, а в мелком опте снижение стоимости на бензин А-92 евро и ДТ.
Как сообщает Терминал, розничные цены нефтепродуктов остались в прежней стоимости. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.95 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, по состоянию на 27 апреля 2017 г. стоит 11.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|21.00
|-0.00
|0.09
|Бензин А-95 евро
|25.33
|21.50
|0.00
|0.13
|Дизельное топливо Евро
|22.95
|19.99
|-0.00
|0.76
|Сжиженный газ
|11.60
|10.70
|0.03
|0.08
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 21.44 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.47 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.20% (4 коп/л) до 19.20 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 апреля по 27 апреля 2017 г. уменьшилась на 6.5%, или 1352.0 грн/т, и находится на уровне 19306.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.6%, или 1689.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.44
|-0.08
|-0.17
|2.24
|Бензин А-95 евро
|22.47
|-0.01
|-0.19
|2.42
|Дизельное топливо евро
|19.20
|-0.20
|-0.88
|0.93
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро:
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