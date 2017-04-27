Цены топлива 27 апреля в рознице стабильны, в мелком опте — снижаются

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 апреля 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, а в мелком опте снижение стоимости на бензин А-92 евро и ДТ.

Как сообщает Терминал, розничные цены нефтепродуктов остались в прежней стоимости. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.95 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, по состоянию на 27 апреля 2017 г. стоит 11.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.

Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.11 21.00 -0.00 0.09 Бензин А-95 евро 25.33 21.50 0.00 0.13 Дизельное топливо Евро 22.95 19.99 -0.00 0.76 Сжиженный газ 11.60 10.70 0.03 0.08

В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 21.44 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.47 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.20% (4 коп/л) до 19.20 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 апреля по 27 апреля 2017 г. уменьшилась на 6.5%, или 1352.0 грн/т, и находится на уровне 19306.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.6%, или 1689.2 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.44 -0.08 -0.17 2.24 Бензин А-95 евро 22.47 -0.01 -0.19 2.42 Дизельное топливо евро 19.20 -0.20 -0.88 0.93

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро: