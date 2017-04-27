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Топливно-энергетический комплекс
27 апреля стоимость автогаза минимально выросла в крупных сетях
15:36 27.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 10 коп./л, до 11,89 грн/л газ подорожал в столичной сети АЗС KLO. Крупнейшие сети (WOG, ОККО, Shell, «БРСМ-Нафта») также минимально, на 10-20 коп./л скорректировали цены в ряди регионов, преимущественно в Киеве и Киевской области.
В то же время в сети Mango и Ultra в столичном регионе автогаз подешевел на 9 коп./л, до 10,95 грн/л.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7» торгует по 10,95 грн/л.
По результатам вчерашнего аукциона СУГ резко подешевел. Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ составила 17 521-17 991 грн/т. СПБТ Яблуновского ГПЗ - по 17 505-17 815 грн/т. Тимофеевский газ продали по 16 844-17 364 грн/т. Бутан продался по 17 260 грн/т. Это, по мнению трейдеров, может привести к снижению цен в рознице в период майских праздников.
В то же время на рынке сильны опасения возможной монополизации поставок газа из РФ. Как сообщалось, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытался стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК могут получить несколько украинских компаний. Как пишет директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей колонке «Чего ждать от ФСТЭК», с большой вероятностью количество экспортеров газа из России сократится. Решение ожидается с 1 мая. «Мое мнение - единственным экспортером российского газа в Украину останется «Роснефть». Компания мирового масштаба постепенно забирает активы и рынок. В прошлом году она стала единственным экспортером в Украину российского дизельного топлива, теперь пришла пора газа.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/26 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
0,00
|
KLO
|
11,89
|
+0,10
|
Mango
|
11,05
|
-0,02
|
Marshal
|
11,98
|
0,00
|
Shell
|
11,80
|
+0,07
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,88
|
0,00
|
UPG
|
11,40
|
0,00
|
WOG
|
11,85
|
+0,01
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,42
|
0,00
|
Автотранс
|
11,38
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,63
|
+0,02
|
Маркет
|
11,59
|
0,00
|
Надежда
|
11,74
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,47
|
0,00
|
Средняя
|
11,69
|
+0,01
|
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