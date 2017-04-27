Падение цен на нефть ускорилось в четверг, Brent подешевела до $51,25 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила падение в четверг на новости о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении в Ливии и росте производства топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 EET опустилась на $0,57 (1,1%) - до $51,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшился к этому времени на $0,54 (1,09%) - до $49,08 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, добыча нефти в стране за минувшую неделю выросла на 13 тыс. баррелей в сутки, до 9,27 млн б/с.

Несмотря на это, известный инвестор Пьер Андюран сохраняет позитивный прогноз относительно нефтяного рынка и считает, что цены вскоре могут обновить максимумы последних месяцев на фоне улучшения фундаментальных показателей рынка, включая добычу в Саудовской Аравии и запасы топлива, хранящиеся на танкерах у берегов Ирана.

Тем временем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что нефть с ливийского месторождения аш-Шарара, крупнейшего в стране, начала поступать на нефтеперерабатывающий завод Zawiya.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг о наступлении позитивной тенденции в плане общемировых запасов нефти. По его словам, запасы топлива в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале-марте снизились на 39 млн баррелей.

Запасы в Штатах, по словам генсека ОПЕК, в целом не отражают мировую тенденцию, однако и там резервы сократились по итогам третьей недели подряд. На минувшей неделе сокращение составило 3,64 млн баррелей.