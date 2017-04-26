Автогаз может подешеветь на праздники после аукциона УГД

26 апреля ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе, который проходил на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ), реализовало 3380 т сжиженного газа из выставленных 3900 т. Об этом OilNews рассказали участники торгов.

Стоимость ПБА Селещинского ГПЗ составила 17 521-17 991 грн/т. СПБТ Яблуновского ГПЗ - по 17 505-17 815 грн/т. Тимофеевский газ продали по 16 844-17 364 грн/т. Бутан продался по 17 260 грн/т.

Таким образом, средние цены существенно снизились по сравнению с последними торгами «Укргаздобычи», которые состоялись 12 апреля.

Снижение цен вызвано падением стоимости газа на границе. «Brest ушел к $380/т - снижение $30/т. Также за полторы недели укрепился курс валют», - пояснил один из крупных оптовиков в южном регионе.

В то же время большинство трейдеров настороженно ждут новостей из РФ. «Если действительно подтвердятся ожидания о монополизации поставок, то уже с 10 мая цены резко остановятся. Для нас такая цена аукциона в преддверии праздников выглядит очень привлекательной. Торги ускорят процесс снижения цен в рознице», - рассказал один из крупнейших покупателей ресурса на торгах.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничении экспорта СУГ от таможни РФ. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2600 грн/т, до 20 900 грн/т, некоторые предложения достигали 21 500 грн/т. С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован, что привело к снижению оптовых цен. В частности, на аукционе «Укргаздобычи» 12 апреля СУГ торговался в диапазоне 18 300-19 400 грн/т (без учета цены налива).

Как сообщалось, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытался стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК могут получить несколько украинских компаний. Как пишет директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей колонке «Чего ждать от ФСТЭК», с большой вероятностью количество экспортеров газа из России сократится. Решение ожидается с 1 мая. «Мое мнение - единственным экспортером российского газа в Украину останется «Роснефть». Компания мирового масштаба постепенно забирает активы и рынок. В прошлом году она стала единственным экспортером в Украину российского дизельного топлива, теперь пришла пора газа.

Справка OilNews

«Укргаздобыча» - публичное АО, акции которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». Основными направлениями деятельности компании - добыча природного газа, газоконденсата и нефти.

Компания является крупнейшим добытчиком природного газа в Украине, обеспечивая свыше 70% всей добычи. В ее состав входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, ряд предприятий по производству СУГ и сеть из 18 АЗС в Харьковской обл.

Бюллетень средних цен аукциона УГД по продаже СУГ 26 апреля 2017 г.