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Константин Кушнер
В период с 25 по 26 апреля стоимость автогаза менялась разнонаправленно
14:05 26.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшя сеть группы «Приват» подняла цены на своих АЗС на 30-50 коп./л в 7-ми областях Украины. Автогаз в сети торгуется в широком диапазоне от 10,95-11,00 грн/л на станциях в Запорожской и Хмельницкой областях до 12,35 грн/л на АЗС «Авиас» в Черниговской области.
В ряде средних и региональных сетей АЗС автогаз начал дешеветь. В частности, цена снизилась на 6-15 коп./л в сетях: KLO, Route 20, SUN OIL, «Автотранс».
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7» снизил цену на 10 коп./л, до 10,95 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован. Однако, как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК на поставку газа будут выдаваться только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/25 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,61
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
-0,10
|
Mango
|
11,07
|
0,00
|
Marshal
|
11,98
|
0,00
|
Route 20
|
12,24
|
-0,06
|
Shell
|
11,73
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,88
|
-0,08
|
UPG
|
11,40
|
0,00
|
WOG
|
11,84
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
-0,10
|
Авиас
|
11,42
|
+0,07
|
Автотранс
|
11,38
|
-0,15
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,61
|
0,00
|
Надежда
|
11,74
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,47
|
+0,09
|
Средняя
|
11,68
|
+0,02
|
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