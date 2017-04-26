В период с 25 по 26 апреля стоимость автогаза менялась разнонаправленно

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшя сеть группы «Приват» подняла цены на своих АЗС на 30-50 коп./л в 7-ми областях Украины. Автогаз в сети торгуется в широком диапазоне от 10,95-11,00 грн/л на станциях в Запорожской и Хмельницкой областях до 12,35 грн/л на АЗС «Авиас» в Черниговской области.

В ряде средних и региональных сетей АЗС автогаз начал дешеветь. В частности, цена снизилась на 6-15 коп./л в сетях: KLO, Route 20, SUN OIL, «Автотранс».

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7» снизил цену на 10 коп./л, до 10,95 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован. Однако, как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК на поставку газа будут выдаваться только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/25 апреля 2016 г., грн/л: