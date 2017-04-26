В период с 25 по 26 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Цены выросли преимущественно в крупных региональных сетях: На 0,30-1,00 грн/л топлива подорожали в сетях: AMIC, «Автотранс» и «Надежда». При этом дизтопливо выросло на 20-50 коп./л у столичной KLO, межрегиональных сетей SUN OIL и «Маркет+».

В свою очередь донецкая Route 20 снизила цены на все топлива на 30-54 коп./л.

Напомним, что на прошлой неделе крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. Кроме того, в пятницу, 21 апреля, на 50 коп./л, до 24,49 грн/л, подорожало дизтопливо в сетях ОККО и WOG.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/26 апреля 2017 г., грн/л: