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Топливно-энергетический комплекс
В период с 25 по 26 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС
12:24 26.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Цены выросли преимущественно в крупных региональных сетях: На 0,30-1,00 грн/л топлива подорожали в сетях: AMIC, «Автотранс» и «Надежда». При этом дизтопливо выросло на 20-50 коп./л у столичной KLO, межрегиональных сетей SUN OIL и «Маркет+».
В свою очередь донецкая Route 20 снизила цены на все топлива на 30-54 коп./л.
Напомним, что на прошлой неделе крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. Кроме того, в пятницу, 21 апреля, на 50 коп./л, до 24,49 грн/л, подорожало дизтопливо в сетях ОККО и WOG.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/26 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,89
|
0,00
|
25,69
|
+0,30
|
26,71
|
+0,33
|
22,95
|
0,00
|
KLO
|
23,69
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,79
|
+0,20
|
Mango
|
23,32
|
0,00
|
24,77
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
22,08
|
0,00
|
Mango
|
23,32
|
0,00
|
24,77
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
22,08
|
0,00
|
Marshal
|
22,88
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
X
|
X
|
21,58
|
0,00
|
Route 20
|
24,96
|
-0,54
|
25,98
|
-0,54
|
26,76
|
-0,54
|
23,22
|
-0,30
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,00
|
23,84
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,84
|
+0,44
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
ZOG
|
24,10
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,48
|
+0,30
|
24,49
|
+0,30
|
25,99
|
+1,00
|
22,28
|
+0,30
|
БРСМ-Нафта
|
23,21
|
0,00
|
23,81
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
21,06
|
0,00
|
Восток
|
24,50
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Маркет
|
23,34
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
X
|
X
|
21,49
|
+0,50
|
Надежда
|
23,49
|
+0,30
|
24,48
|
+0,30
|
24,99
|
+0,30
|
22,29
|
+0,30
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Параллель
|
25,52
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Средняя
|
24,36
|
0,00
|
25,10
|
+0,02
|
26,16
|
+0,03
|
22,78
|
+0,03
|
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