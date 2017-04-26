Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нефть дешевеет 26 апреля на опасениях роста запасов в США, Brent торгуется у $51,8 за баррель
14:33 26.04.2017 |
Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду на опасениях очередного роста запасов топлива в США.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 EET опустилась на $0,32 (0,61%) - до $51,78 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,63%) - до $49,26 за баррель.
Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей.
Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду, и эксперты ожидают сокращения запасов нефти более чем на 1 млн баррелей.
"Последний отчет API является "медвежим" фактором для рынка, - говорит PVM Oil Associates Ltd. - Если отчет Минэнерго покажет похожие цифры, это станет препятствием на пути к ребалансировке мирового рынка".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу
|Послы Евросоюза подтвердили решение по безвизовому режиму для Украины, следующий шаг - утверждение в Совете ЕС - Порошенко
|Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
|Реестр военнообязанных. Почему "косить" от армии станет почти невозможно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автогаз может подешеветь на праздники после аукциона УГД
|Dragon Capital возобновила работу после изъятия техники
|США категорически против "Северного потока-2"
|МВФ назвал основные причины дефицита Пенсионного фонда Украины
|Гройсман анонсировал реформирование 10 министерств
|Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу
Это интересно
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором