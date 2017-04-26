Нефть дешевеет 26 апреля на опасениях роста запасов в США, Brent торгуется у $51,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду на опасениях очередного роста запасов топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 EET опустилась на $0,32 (0,61%) - до $51,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,63%) - до $49,26 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду, и эксперты ожидают сокращения запасов нефти более чем на 1 млн баррелей.

"Последний отчет API является "медвежим" фактором для рынка, - говорит PVM Oil Associates Ltd. - Если отчет Минэнерго покажет похожие цифры, это станет препятствием на пути к ребалансировке мирового рынка".

