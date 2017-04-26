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ДТ на АЗС продолжает дорожать 25 апреля, в мелком опте — дешевеет дизель и СУГ
22:51 25.04.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 апреля 2017 г в рознице отмечался рост стоимости дизельного топлива, а в мелком опте снижение цен на бензин А-92 евро. ДТ, и СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.10 грн/л, бензина А-95 евро - 25.30 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2 коп/л) до 22.92 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 апреля 2017 г. не изменилось в цене. которая составляет 11.61 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.
Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.10
|20.94
|0.04
|0.12
|Бензин А-95 евро
|25.30
|21.50
|0.01
|0.04
|Дизельное топливо Евро
|22.92
|19.94
|0.09
|0.76
|Сжиженный газ
|11.61
|10.70
|0.04
|0.31
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 25.04.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,93
|0,0
|25,49
|0,0
|23,05
|5,0
|11,71
|12,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,14
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,72
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,21
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|20,0
|11,89
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|9,8
|11,85
|0,0
|ТНК
|24,23
|0,0
|24,69
|0,0
|22,37
|0,0
|11,94
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,11
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 21.46 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.1% (1 коп/л) до 22.48 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.20% (4 коп/л) до 19.25 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 апреля по 25 апреля 2017 г уменьшилась на 4.9%, или 1011.8 грн/т, и находится на уровне 19701.52 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 14.2%, или 2447.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.46
|-0.03
|0.01
|1.98
|Бензин А-95 евро
|22.48
|-0.05
|-0.13
|2.25
|Дизельное топливо евро
|19.25
|-0.20
|-0.72
|0.90
Средняя цена СПБТ в мелком опте:
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