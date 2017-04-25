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Топливно-энергетический комплекс
Цена нефти 25 апреля растет в рамках коррекции
07:54 25.04.2017 |
Нефть дорожает во вторник в рамках коррекции после снижения цен в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.39 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% - до 52,40 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI понималась на 0,51% - до 49,48 доллара за баррель.
"Черное золото" дешевело в понедельник, поскольку инвесторы были обеспокоены сохраняющимся глобальным переизбытком нефти на рынке. Инвесторы продолжали реагировать на рост добычи сырья в США. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило, что добыча нефти в США за неделю по 14 апреля выросла на 0,18%, до 9,252 миллиона баррелей в сутки.
"ОПЕК потерпела фиаско в своих усилиях сбалансировать нефтяной рынок", - цитирует агентство Рейтер аналитика Schork Group Inc Стефена Шорка (Stephen Schork). Он отмечает, что запасы нефти находятся на рекордных отметках, несмотря на сокращение добычи.
"ОПЕК придется возобновить и, возможно, углубить соглашение (по сокращению добычи нефти - ред.), если она хочет поддерживать цены на уровне существенно более высоком, чем 50 долларов за баррель", - приводит агентство слова аналитиков банка JPMorgan.
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