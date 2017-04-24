В период с 21 по 24 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 52 коп./л подорожало дизтопливо в сети SOCAR. Его цена сейчас составляет 24,29 грн/л. На 26-40 коп./л стоимость ДТ выросла в сетях «Нефтек», «Параллель» и Shell.

Также на 25 коп./л подорожали все топлива в сети «Народна».

Напомним, на прошлой неделе крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. Кроме того, в пятницу, 21 апреля, на 50 коп./л, до 24,49 грн/л подорожало дизтопливо в сетях ОККО и WOG.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/21 апреля 2017 г., грн/л: