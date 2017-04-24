В период с 21 по 24 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Автогаз подорожал в некоторых крупных сетях на 2-10 коп./л. В частности, AMIC поднял цену на 10 коп./л, - до 11,61 грн/л. Сеть БРСМ-Нафта прибавила 3 коп./л. Также газ подорожал у Mango. В то же время, СУГ подешевел на 20 коп./л и на 17 коп./л в сетях KLO и SUN OIL соответственно.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7» торгует по 11,05 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничении экспорта СУГ от таможни РФ. С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован. Однако, как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/21 апреля 2016 г., грн/л: