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Топливно-энергетический комплекс
21 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС
18:36 21.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 50 коп./л подорожало дизтопливо в сетях ОККО и WOG. Его цена сейчас составляет 24,49 грн/л. Премиальные марки ДТ также выросли на 50 коп./л, до 25,49 грн/л.
Также на 10 коп./л подорожали все топлива в сети «Народна».
Напомним, что на прошлой неделе крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 подорожал до 24,00 грн/л, дизтопливо - до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л. Эти изменения вызвали волну роста цен среди крупных и средних сетей АЗС, преимущественно работающих в нижнем ценовом сегменте.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,89
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,38
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
KLO
|
23,69
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
Mango
|
23,32
|
0,00
|
24,77
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
22,08
|
0,00
|
Mango
|
23,32
|
0,00
|
24,77
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
22,08
|
0,00
|
Marshal
|
22,88
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
Х
|
Х
|
21,58
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,00
|
23,84
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
+0,50
|
ZOG
|
23,70
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,21
|
0,00
|
23,81
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
21,06
|
0,00
|
Восток
|
24,50
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Маркет
|
23,34
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Народна
|
23,06
|
+0,10
|
23,56
|
+0,10
|
23,86
|
+0,10
|
21,60
|
+0,10
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
+0,50
|
Параллель
|
25,52
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Татнефть
|
23,64
|
0,00
|
24,12
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
22,14
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Средняя
|
24,36
|
0,00
|
25,07
|
0,00
|
26,11
|
0,00
|
22,73
|
0,12
|
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