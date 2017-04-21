Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 50 коп./л подорожало дизтопливо в сетях ОККО и WOG. Его цена сейчас составляет 24,49 грн/л. Премиальные марки ДТ также выросли на 50 коп./л, до 25,49 грн/л.

Также на 10 коп./л подорожали все топлива в сети «Народна».

Напомним, что на прошлой неделе крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 подорожал до 24,00 грн/л, дизтопливо - до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л. Эти изменения вызвали волну роста цен среди крупных и средних сетей АЗС, преимущественно работающих в нижнем ценовом сегменте.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 апреля 2017 г., грн/л: