В пятницу, 21 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов минимально подешевели после недели стабильных цен. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По словам аналитиков «А-95», стабилизация цен стала следствием прекращения роста котировок с начала текущей недели, а также небольшого укрепления курса гривны. Так, в пятницу на межбанке он закрепился на уровне 26,71-26,73 грн/$1 (-10-11 коп./$1 за неделю). Также накануне котировки европейских портов снизились на $10-12/т. Эти факторы привели к минимальному снижению цен на украинском рынке железнодорожных партий нефтепродуктов.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте за неделю снизилась на 100 грн/т, до 22 550 грн/т. В пятницу с трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд» и «Глуско Украина». Его стоимость отступила до 22 300-22 500 грн/т. В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд», уже по 22 500 грн/т (-300 грн/т). ЗНГК, ОККО, «Стэнли», торгуют белорусским продуктом по 22 550-22 800 грн/т. Литовский ресурс у «Альянс Ойл Украина» в Ровенской области стоит 22 600 грн/т.

В порту «Южный» «Кворум-Нафта» продает российский ресурс по 22 800, а в Николаеве «Альянс Энерго Трейд» торгует греческим ДТ по 22 900 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также минимально подешевело, до 19,36 грн/л (-3 коп./л). «Анвитрейд» в пятницу снизил цену на 5 коп./л, до 18,80 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - снизили цену на 10-15 коп./л, до 18,90 грн/л.